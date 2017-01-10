Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро возобновил тренировки

Защитник дортмундской «Боруссии»возобновил тренировки, сообщает интернет-издание Sport1.У 23-летнего футболиста сборной Португалии были мышечные проблемы, однако он уже преодолел их и начал работать вместе с командой. Свой последний матч в чемпионате Германии Геррейро сыграл в 10-м туре против «Гамбурга». Игра завершилась победой дортмундцев со счётом 5:2.В целом же чемпион Европы 2016 года в национальном первенстве принял участие в восьми матчах, став автором двух голов и стольких же голевых передач.