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Собери Кросби, Овечкина и Лайне в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ

12 января 2017, четверг. 00:04. Фэнтези
На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам НХЛ за 12 января, в которых будет разыграно 15 тыс.

Самые дорогие игроки турнира — Сидни Кросби ($ 11 300), Евгений Малкин ($ 10 900), Кэри Прайс, Брэйден Холтби, Патрик Лайне (по $ 10 500) и Александр Овечкин ($ 10 400).

Наибольший призовой фонд — 3900 — будет разыгран в турнире формата «один на один» для менеджеров со статусом «золото».

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-хоккей
Новости. Фэнтези
12 января 2017, четверг
00:04 Собери Кросби, Овечкина и Лайне в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
11 января 2017, среда
19:00 Компани возобновил тренировки с «Манчестер Сити»
17:30 Защитник «Ювентуса» Бонуччи вернулся в строй и готов сыграть с «Аталантой»
16:30 «Бавария» может остаться без Ж. Боатенга до марта
15:00 Терри пропустит матч «Лестер» — «Челси» из-за дисквалификации
14:00 Агуэро, Роналду и Сильва — самые дорогие игроки конкурсов с гарантией
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Барселона» — «Атлетик», «Алавес» — «Депортиво»
10:30 Открыты конкурсы по матчам СКА — «Авангард» и «Металлург» Мг — «Сочи»
10 января 2017, вторник
21:32 Собери Макдэвида, Кейна, Бёрнса и Панарина в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
16:00 Травма защитника «МЮ» Рохо оказалась несерьёзной
15:00 Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро возобновил тренировки
14:00 На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.
12:15 Златан, де Хеа, Погба и Гризманн — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
10:30 Через 4 часа стартуют конкурсы по матчам «Салавата», «Спартака» и «Трактора»
9 января 2017, понедельник
21:54 Собери Прайса, Лайне и Овечкина в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
18:00 У голкипера «Дженоа» Перина диагностирован разрыв передней крестообразной связки
16:30 Защитник «МЮ» Рохо получил мышечную травму
15:00 Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара пропустит не менее трёх недель
14:00 Парехо, Гарай и Диего Алвес — самые дорогие игроки понедельника в Примере
12:15 Открыта регистрация на конкурсы по матчу «Осасуна» — «Валенсия»
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах ЦСКА — СКА и «Локомотив» — «Динамо» Рига
8 января 2017, воскресенье
17:00 Тьяго Алькантара досрочно завершил сбор «Баварии» в Дохе из-за травмы бедра
16:15 Ракитич пропустит матч «Вильярреал» — «Барселона»
15:30 Форвард «Баварии» Коман начал работать с мячом
14:00 Буффон пропустит матч «Ювентус» — «Болонья» из-за болезни
12:30 25 тыс. будет разыграно в матчах «Ювентуса», «Ромы», «Милана» и «Торино»
11:00 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки воскресенья в Примере
10:00 4 часа осталось до старта турниров по матчам «Спартака», «Торпедо» и «Адмирала»
7 января 2017, суббота
17:00 Лучший бомбардир «РБ Лейпциг» получил травму лодыжки на тренировке
15:30 Коутиньо и Матип близки к возвращению в строй
14:00 Руни, пропустивший из-за травмы три матча «МЮ», вернулся к тренировкам
12:30 Роналду, Бензема и Кейлор Навас — самые дорогие игроки субботы в Примере
11:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Реала», «Атлетико» и «Севильи»
10:00 4 часа осталось до старта турниров по матчам «Авангарда», ЦСКА и «Ак Барса»
6 января 2017, пятница
16:30 Уэлбек готов сыграть за «Арсенал» впервые с мая прошлого года
15:00 «Арсенал» на 3-4 недели потерял Коклена из-за травмы подколенного сухожилия
14:00 Игрок «Эвертона» Боласье может пропустить около года из-за травмы колена
13:00 Агуэро, Сильва, Стерлинг и Де Брёйне — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
11:30 20 тыс. будет разыграно в матчах «Эспаньол» — «Депортиво» и «Вест Хэм» — «Сити»
10:30 4 часа осталось до старта турниров по матчам «Торпедо», «Спартака» и «Барыса»
5 января 2017, четверг
19:00 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки четверга в Кубке Испании
17:18 Грабнер, Гибсон и Хейз — лучшие игроки НХЛ за 5 января
14:45 Бентеке получил травму плеча в матче с «Суонси»
13:00 Полузащитник «Ниццы» Беланда пропустит 1-1,5 месяца из-за перелома пальца ноги
11:15 Ковальчук, Шипачёв и Дацюк — самые дорогие игроки четверга в КХЛ
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