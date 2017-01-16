Собери Кросби, Овечкина, Прайса и Кучерова в своей команде на ближайшие игры НХЛ

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам НХЛ за 16-17 января, в которых будет разыграно 12 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Сидни Кросби ($ 11 300), Евгений Малкин ($ 10 900), Кэри Прайс ($ 10 500). Ниже расцениваются Александр Овечкин и Никита Кучеров ($ 10 400).
Наибольший призовой фонд — 3900 — будет разыгран в турнире формата «один на один» для менеджеров со статусом «золото».
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