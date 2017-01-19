НХЛ на DraftOn: собери Тарасенко, Овечкина и Бобровского в своей команде

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам НХЛ за 20 января, в которых будет разыграно 12 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Владимир Тарасенко ($ 10 800), Хенрик Лундквист и Брэйден Холтби (по $ 10 500). Ниже расцениваются Александр Овечкин ($ 10 400) и Сергей Бобровский ($ 10 200).
Наибольший призовой фонд — 3900 — будет разыгран в турнире формата «один на один» для менеджеров со статусом «золото».
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton.