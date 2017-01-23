«Реал» не сможет рассчитывать на Модрича и Марсело в течение месяца

Защитники полузащитникполучили повреждения в домашнем матче «Реала» с «Малагой» (2:1) в рамках 19-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.По информации издания, оба футболиста пропустят примерно по три или четыре недели. В лазарете мадридской команды также остаются Даниэль Карвахаль, Пепе и Гарет Бэйл.Марсело в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 15 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету Модрича 11 игр, один гол и две голевые передачи.