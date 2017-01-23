Собери Бёрнса, Лайне, Овечкина и Кузнецова в своей команде на ближайшие игры НХЛ

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам НХЛ за 24 января, в которых будет разыграно 12 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Брент Бернс, Джо Павелски (по $ 10 600), Брэйден Холтби и Патрик Лайне (по $ 10 500). Ниже расцениваются Александр Овечкин ($ 10 400) и Евгений Кузнецов ($ 9600).
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «один на один» для менеджеров со статусом «золото».
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton.