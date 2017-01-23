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175 лет назад 2016
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Собери Бёрнса, Лайне, Овечкина и Кузнецова в своей команде на ближайшие игры НХЛ

23 января 2017, понедельник. 19:45. Фэнтези
На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам НХЛ за 24 января, в которых будет разыграно 12 тыс.

Самые дорогие игроки турнира — Брент Бернс, Джо Павелски (по $ 10 600), Брэйден Холтби и Патрик Лайне (по $ 10 500). Ниже расцениваются Александр Овечкин ($ 10 400) и Евгений Кузнецов ($ 9600).

Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «один на один» для менеджеров со статусом «золото».

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-хоккей
Новости. Фэнтези
23 января 2017, понедельник
19:45 Собери Бёрнса, Лайне, Овечкина и Кузнецова в своей команде на ближайшие игры НХЛ
18:30 Мощная полузащита принесла победу в двух конкурсах с гарантией
16:45 Бускетсу диагностировано растяжение связки лодыжки
15:00 Полузащитник «ПСЖ» Дракслер получил повреждение
13:45 «Реал» не сможет рассчитывать на Модрича и Марсело в течение месяца
12:15 Мозякин, Сорокин и Коварж — самые дорогие игроки понедельника в КХЛ
10:30 Открыта регистрация на турниры по матчам «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» — ММг
22 января 2017, воскресенье
16:30 Рамос, Рейес и Кроос стали лучшими игроками субботы в Примере
15:00 Защитник «Вест Хэма» Огбонна пропустит остаток сезона из-за травмы колена
13:15 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки воскресенья в Примере
11:30 Касорла, Остин, Уолкотт и другие игроки, которые пропустят воскресные матчи АПЛ
10:45 25 тыс. будет разыграно в матчах «Челси», «Арсенала» и «Лестера»
09:00 Через 5 часов стартуют турниры по матчам «Ювентуса», «Севильи» и «Байера»
21 января 2017, суббота
17:00 Открыта регистрация на турниры по субботним матчам чемпионата Франции
15:30 Через пять часов стартуют конкурсы по главным матчам уик-энда
13:30 Иньеста не поможет «Барселоне» в матче с «Эйбаром»
11:45 Роналду, Рамос и Бензема — самые дорогие игроки субботы в Примере
10:00 15 тыс. будет разыграно в матчах «Реала», «Валенсии» и «Вильярреала»
20 января 2017, пятница
22:32 Кондон, Стин и Грабнер стали лучшими игроками пятницы в НХЛ
16:45 Иньеста получил травму и может пропустить матч с «Эйбаром»
15:00 Продолжается регистрация на конкурсы с гарантией по главным матчам выходных
14:00 Собери Малкина, Кросби, Макдэвида и Кита в своей команде по матчам НХЛ
12:15 Левандовски, Мюллер и Алаба — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
10:30 25 тыс. будет разыграно в матчах «Баварии», «Ниццы» и «Депортиво»
19 января 2017, четверг
20:00 НХЛ на DraftOn: собери Тарасенко, Овечкина и Бобровского в своей команде
18:18 В «Тоттенхэме» ожидают, что Вертонген пропустит из-за травмы шесть недель
15:00 Свен Бендер получил травму и не поможет «Боруссии» Д в матче с «Вердером»
14:00 Неймар, Месси и Гризманн — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Барселоны», «Атлетико» и «Ромы»
10:30 Открыты турниры по матчам ММг — «Авангард», «Торпедо» — «Локо», СКА — «Йокерит»
18 января 2017, среда
22:33 НХЛ на DraftOn: собери Кросби, Малкина, Бёрнса и Радулова в своей команде!
18:00 Вертонген выбыл на неопределённый срок с повреждением связок лодыжки
16:30 Агуэро, Сильва, Кейн и Гризманн — самые дорогие игроки конкурсов с гарантией
15:00 Рафинья не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад» из-за травмы
14:00 20 тыс. будет разыграно в матчах «Ливерпуля», «Саутгемптона» и «Ньюкасла»
12:15 Мозякин, Сорокин и Коварж — самые дорогие игроки среды в КХЛ
10:30 Стартовали конкурсы по играм «Ак Барс» — «СЮ», ММг — «Авангард», «Динамо» — ЦСКА
17 января 2017, вторник
21:11 На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.
21:00 Собери Кейна, Панарина, Бобровского и Дюшейна в своей команде по матчам НХЛ
17:00 15 тыс. будет разыграно в сегодняшних матчах Кубка Англии
15:30 Нападающий «Арсенала» Жиру готов сыграть с «Бёрнли»
14:00 Победитель «бронзового» конкурса с гарантией стал богаче на 6 тыс.
12:15 Гилрой, Стоа и Щехура — самые дорогие игроки вторника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Спартака», «Трактора» и «Югры»
16 января 2017, понедельник
19:40 Собери Кросби, Овечкина, Прайса и Кучерова в своей команде на ближайшие игры НХЛ
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