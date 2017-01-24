Лукас Моура, Кавани и Орье — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы серии «Кубковые Баталии», в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Лукас Моура ($ 11 400), Эдинсон Кавани ($ 11 200) и Серж Орье ($ 10 900).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton