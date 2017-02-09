Защитник «Ювентуса» Барцальи получил травму бедра

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что защитник командыполучил повреждение бедра.«Барцальи испытывает боль в районе бедра. Я надеюсь, что это лишь небольшое растяжение. Тем не менее, игроку предстоит пройти медицинское обследование», — приводит слова Алллегри Sky Sport Italia.Барцальи уже пропустил в этом сезоне из-за травмы плеча практически весь ноябрь и середину декабря. В нынешнем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 матчей за «Ювентус», 11 из которых он провёл в основе.