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Маскерано из-за травмы не поможет «Барселоне» в первом матче с «ПСЖ» в ЛЧ

9 февраля 2017, четверг. 17:00. Фэнтези
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил повреждение ноги, из-за чего пропустит первый матч команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает AS.

По данным источника, на восстановление аргентинскому футболисту потребуется от 15 до 20 дней. Таким образом, он пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» и встречу ЛЧ.

Маскерано получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1 и выходом сине-гранатовых в финал. С «Алавесом» каталонцы сыграют 11 февраля на выезде, а с «ПСЖ» — в Париже 14 февраля.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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