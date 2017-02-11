Голкипер «Борнмута» Федеричи из-за травмы выбыл до конца сезона

Голкипер «Борнмута» Адам Федеричи не сможет помочь своей команде в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
32-летний футболист перенёс операцию после повреждения коленного хряща. Отмечается, что операция прошла успешно, однако в текущем сезон Федеричи команде уже не поможет.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист принял участие в двух матчах, пропустил три гола и совершил пять сейвов. В июне Федеричи продлил контракт с «Борнмутом» до лета 2019 года.
Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.