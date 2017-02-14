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Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы лодыжки

14 февраля 2017, вторник. 16:30. Фэнтези
Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль выбыл на пять месяцев из-за травмы, полученной в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), сообщает официальный сайт каталонцев.

На 85-й минуте испанец вывихнул лодыжку в результате столкновения с игроком «Алавеса», после чего был доставлен в больницу. Игроку потребуется операция.

В текущем сезоне Видаль провёл в Примере шесть матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.

Посмотреть фотографию с травмой Видаля можно здесь.
Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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