«Реал» — «Наполи»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи». Встреча состоится 15 февраля, начало — в 22:45 мск.
«Реал»: Навас; Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело; Кроос, Касемиро, Модрич; Васкес, Бензема, Роналду.
Не сыграет: Бэйл (физическая форма)
«Наполи»: Рейна; Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Гулам; Зелиньски, Диавара, Гамшик; Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Висит на карточке: Кулибали
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