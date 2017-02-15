Роналду, Левандовски и Нойер — самые дорогие игроки среды в Лиге чемпионов

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги чемпионов за 15 февраля, в которых будет разыграно не менее 40 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Криштиану Роналду, Роберт Левандовски (по $ 13 600) и Мануэль Нойер ($ 12 300).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton.