Левандовски, Обамейянг и Нойер — самые дорогие игроки субботы в Бундеслиге

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Бундеслиги за 18 февраля, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки — Роберт Левандовски ($ 14 200), Пьер-Эмерик Обамейянг и Мануэль Нойер (по $ 12 900).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton