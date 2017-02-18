Рамос может пропустить матч с «Эспаньолом» из-за травмы

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1). На 71-й минуте встречи главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заменил капитана «сливочных» на Пепе.
Медицинское обследование выявило у Рамоса ушиб правого бедра, сообщает AS. Из-за этого повреждения испанский футболист может пропустить ближайший матч «Реала» с «Эспаньолом» в Примере, который пройдёт 18 февраля.
Ответная игра между «Наполи» и «Реалом» состоится 7 марта на поле неаполитанцев.
Не рекомендуем брать этого игрока на турниры по дейли фэнтези в ближайшее время.