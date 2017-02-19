Маскерано вернулся в общую группу «Барселоны» перед матчем с «Леганесом»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, который получил повреждение ноги и пропустил первый матч команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4), возобновил тренировки, информирует Marca.
Маскерано провёл предматчевую тренировку в общей группе, но тренерский штаб может поберечь футболиста и предоставить ему отдых в домашнем матче Примеры с «Леганесом» (19 февраля).
Маскерано получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1 и выходом сине-гранатовых в финал.
Рекомендуем учесть эту информацию на турнирах по дейли фэнтези.