Тарасенко, Гецлаф, Кеслер и Перри — самые дорогие игроки в НХЛ 21 февраля

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам НХЛ за 21 февраля, в которых будет разыграно 20 тыс.
Самые дорогие игроки — Владимир Тарасенко ($ 10 400), Райан Гецлаф ($ 10 100), Райан Кеслер и Кори Перри (по $ 10 000).
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton