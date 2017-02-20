Облак вернулся в строй и готов помочь «Атлетико» в матче с «Байером»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак, который в декабре перенёс операцию на плече, вернулся в строй и может сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером».
Словенский вратарь получил травму в матче 15-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3) 12 декабря. Тогда же ему была сделана операция.
Как сообщает официальный «твиттер» «матрасников», 24-летний Облак включён в заявку команды на предстоящий 21 февраля в Леверкузене матч.
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