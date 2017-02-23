Турниры по Лиге Европы впервые будут разбиты на две серии по четыре матча

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги Европы за 24 февраля, в которых будет разыграно 40 тыс.
Турниры будут разбиты на две серии: «Вечер» объединит четыре матча, которые начнутся в 21:00, а «Ночь» — четыре игры с началом в 23:05 мск.
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton