Полузащитник «Арсенала» Касорла не вернётся на поле до конца сезона

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла в текущем сезоне уже не сыграет, сообщает Mirror. Испанец получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября и после этого на поле не выходил.
После травмы Касорла перенёс несколько операций и восстановиться до завершения сезона не успеет. В клубе надеются, что испанец будет готов вернуться в строй во время межсезонья.
Действующее соглашение 31-летнего игрока рассчитано до лета 2018 года.
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