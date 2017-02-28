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«Шальке-04» лишился Налдо до конца сезона

28 февраля 2017, вторник. 13:30. Фэнтези
Защитник «Шальке-04» Налдо Родригес выбыл из строя до конца сезона из-за травмы приводящей мышцы, сообщил главный тренер команды Маркус Вайнцирль.

«Очень обидная новость. Нам придётся поломать голову над тем, кто будет играть вместо Налдо в оставшейся части сезона. Возможно, из-за этой травмы мы сменим тактику», — приводит слова Вайнцирля Eurosport.

В текущем сезоне чемпионата Германии опытный защитник провёл 18 матчей, отметившись 1 голом. Бразилец перешёл в «Шальке» летом прошлого года на правах свободного агента.

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Источник: Eurosport.de Сообщить об ошибке
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