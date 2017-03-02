Более 150 менеджеров уже заявились в суперконкурсы с призовым фондом 100 тыс.

В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно пять центральных матчей в ведущих европейских лигах: ЦСКА — «Зенит», «Рома» — «Наполи», «Боруссия» Д — «Байер», «Ливерпуль» — «Арсенал», «Краснодар» — «Спартак».
Самые дорогие игроки — Пьер-Эмерик Обамейянг ($ 12 600), Филиппе Коутиньо ($ 11 200) и Алексис Санчес ($ 11 000).
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