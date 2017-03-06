«Вест Хэм» — «Челси»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на матч 27-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси». Встреча состоится 6 марта, начало — в 23:00 мск.
«Вест Хэм»: Рэндольф, Куйяте, Фонте, Рид, Крессвел, Обьянг, Ноубл, Фегули, Лансини, Снодграсс, Кэрролл (под вопросом).
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис (под вопросом), Кэхилл, Канте, Матич, Мозес, Алонсо (под вопросом), Педро Родригес, Коста, Азар (под вопросом).
Напомним, что встреча «Вест Хэм» — «Челси» включена в понедельничные турниры на платформе DraftOn Успейте зарегистрироваться на подходящие вам конкурсы.