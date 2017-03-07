Мертенс вернулся в общую группу «Наполи» и готов сыграть с «Реалом»

Полузащитник «Наполи», который получил травму в выездном матче 27-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (2:1), вернулся в общую группу своей команды, информирует официальный сайт УЕФА.В середине второго тайма футболист упал на землю, сжимая голеностоп и колено. На 74-й минуте Мертенс уступил место на поле Петру Зелиньскому. Игрок готов помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (7 марта). В первой игре итальянский клуб уступил на выезде со счётом 1:3.