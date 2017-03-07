Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Арсенал» — «Бавария»: ориентировочные стартовые составы

7 марта 2017, вторник. 11:00. Фэнтези
Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария». Встреча состоится 7 марта, начало — в 22:45 мск.

«Арсенал»: Оспина; Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль; Коклен, Джака; Окслейд-Чемберлен, Айуоби, Уолкотт; Санчес.

Не сыграют: Озил (болезнь), Эль-Ненни (голеностоп), Касорла (голеностоп), Мертезакер (колено).

«Бавария»: Ульрайх; Лам, Мартинес, Алаба, Бернат; Киммих, Альканатара, Мюллер; Коста, Роббен; Левандовски.

Не сыграет: Лам (дисквалификация).

Под вопросом: Нойер (икроножная мышца).

Рекомендуем учесть эту информацию на турнирах по дейли фэнтези
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
7 марта 2017, вторник
11:00 «Арсенал» — «Бавария»: ориентировочные стартовые составы
10:15 Мертенс вернулся в общую группу «Наполи» и готов сыграть с «Реалом»
09:30 Нойер может пропустить ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Арсеналом»
6 марта 2017, понедельник
21:30 Сделай выбор между Холтби, Лундквистом и Василевским в турнирах по матчам НХЛ
20:30 «Севилья» — «Алавес»: ориентировочные стартовые составы
19:00 Мертенс получил травму, но должен помочь «Наполи» в матче с «Реалом»
17:00 Ройс не поможет дортмундской «Боруссии» до начала апреля
15:00 «Вест Хэм» — «Челси»: ориентировочные стартовые составы
14:00 Диего Коста, Азар и Куртуа — самые дорогие игроки «Последних матчей туров»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Вест Хэм» — «Челси» и «Алавес» — «Севилья»
10:30 РФПЛ на DraftOn: Жонатас или Прудников, Рыжиков или Юрченко?
00:00 До старта конкурсов по матчам «Питтсбурга», «Сан-Хосе» и «Анахайма» остался час
5 марта 2017, воскресенье
15:30 Мхитарян не поможет «МЮ» в первом матче с «Ростовом»
13:45 Ройс не поможет «Боруссии» Д в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»
12:00 Игуаин, Дибала и Дани Алвес — самые дорогие игроки воскресенья в Серии А
10:15 Конкурс «Ключ на старт» объединит матчи РФПЛ, Примеры и Серии А
08:30 До старта турниров по матчам «Спартака» и «Локомотива» осталось три часа
00:00 НХЛ на DraftOn: через 3 часа Кучеров, Панарин и Радулов поведут свои клубы в бой
4 марта 2017, суббота
15:00 Хуммельс готов помочь «Баварии» в матче с «Кёльном», Боатенг не сыграет
14:00 Роналду пропустит матч с «Эйбаром»
13:00 «Ливерпуль» — «Арсенал»: Озил пропустит матч из-за болезни
11:30 Левандовски, Обамейянг и Нойер — самые дорогие игроки субботы в Бундеслиге
09:45 20 тыс. будет разыграно в матчах «МЮ» — «Борнмут» и «Рома» — «Наполи»
08:00 2 часа осталось до старта турниров по матчам субботы в Кубке Гагарина
3 марта 2017, пятница
16:30 До старта суперконкурсов с призовым фондом 100 тыс. остались сутки
15:15 Форвард «Уотфорда» Сарате получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона
14:00 Ляказетт, Фекир и Вернер — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
12:15 20 тыс. будет разыграно в матчах «РБ Лейпциг», «Лиона» и «Реала Сосьедад»
10:30 Защита «Ростова» может помочь тебе выиграть первый конкурс весны по РФПЛ
2 марта 2017, четверг
23:17 НХЛ на DraftOn: собери «дрим-тим» из игроков «Монреаля», «Коламбуса» и «Бостона»
17:30 Форвард «Халла» Мбокани из-за травмы выбыл из строя на шесть недель
15:45 15 тыс. будет разыграно в матчах «Депортиво» — «Атлетико», «Севилья» — «Атлетик»
14:00 Более 150 менеджеров уже заявились в суперконкурсы с призовым фондом 100 тыс.
12:15 Мозякин, Коварж и Умарк — самые дорогие игроки в Кубке Гагарина 2 марта
10:30 Атака ММг может привести к победе в конкурсах по 5-м матчам 1/4 финала Востока
1 марта 2017, среда
16:30 Саншеш пропустит матч «Бавария» — «Шальке», участие Алабы под вопросом
15:00 25 тыс. будет разыграно в матчах «Реала», «Барселоны» и «Вильярреала»
13:30 Маскерано и Туран могут помочь «Барселоне» в матче с хихонским «Спортингом»
12:00 Обамейянг, Коутиньо и Алексис — самые дорогие игроки суперконкурсов
10:30 Открыты конкурсы по 5-м матчам четвертьфиналов Западной конференции КХЛ
00:00 Успей собрать Тарасенко, Овечкина и Кузнецова в одной тройке
28 февраля 2017, вторник
16:30 Игрок «Эвертона» Боласье перенесёт вторую операцию и пропустит 6-8 месяцев
13:30 «Шальке-04» лишился Налдо до конца сезона
12:00 Не берите дисквалифицированного Промеса в свою команду на суперконкурсы
11:00 Мозякин, Коварж и Умарк — самые дорогие игроки последних конкурсов зимы по КХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
У какого игрока должна быть наивысшая цена в фэнтези по НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+