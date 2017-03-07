«Арсенал» — «Бавария»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария». Встреча состоится 7 марта, начало — в 22:45 мск.
«Арсенал»: Оспина; Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль; Коклен, Джака; Окслейд-Чемберлен, Айуоби, Уолкотт; Санчес.
Не сыграют: Озил (болезнь), Эль-Ненни (голеностоп), Касорла (голеностоп), Мертезакер (колено).
«Бавария»: Ульрайх; Лам, Мартинес, Алаба, Бернат; Киммих, Альканатара, Мюллер; Коста, Роббен; Левандовски.
Не сыграет: Лам (дисквалификация).
Под вопросом: Нойер (икроножная мышца).
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