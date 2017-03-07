Роналду, Левандовски и Бэйл — самые дорогие игроки в Лиге чемпионов 7 марта

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги чемпионов за 7 марта, в которых будет разыграно не менее 40 тыс.
Самые дорогие игроки — Криштиану Роналду ($ 12 800), Роберт Левандовски ($ 12 700) и Гарет Бэйл ($ 12 500).
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «один на один» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/drafton