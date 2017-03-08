Мотта не поможет «ПСЖ» в ответном матче с «Барселоной»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что полузащитник Тьяго Мотта из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8 марта). В первой встрече парижане обыграли каталонцев со счётом 4:0.
«Тьяго Мотта на поле не выйдет. По остальным будет видно. В этом матче нам нужны только те футболисты, которые готовы на 100% или близко к тому.
Все хотят сыграть в таком матче! Возможно, те футболисты, чьё состояние вызывает сомнения, после тренировки уже будут готовы ко всему», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.
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