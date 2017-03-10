«Ювентус» — «Милан»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на матч очередного тура Серии А «Ювентус» — «Милан». Встреча состоится 10 марта, начало — в 22:45 мск.: Буффон; Лихтштайнер, Бонуччи, Бенатиа, Алекс Сандро; Хедира, Маркизио, Пьянич; Дибала, Игуаин, Манджукич.: Куадрадо, Стураро, Кьеллини.: Доннарумма; Де Шильо, Сапата, Палетта, Романьоли; Пашалич, Соса, Бертолаччи; Сусо, Бакка, Деулофеу.: Абате, Монтоливо, Хонда, Бонавентура.Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в