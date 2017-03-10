«Байер» — «Вердер»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на матч 24-го тура Бундеслиги «Байер» — «Вердер». Встреча состоится 10 марта, начало — в 22:30 мск.: Лено; Хенрикс, Йедвай, Топрак, Венделл; Баумгартлингер, Бендер, Беллараби, Кампль, Фолланд; Эрнандес.: Та, Чалханоглу.: Видвальд; Гебре Селаси, Сане, Мойсандер, Бауэр; Эггештайн, Делейни, Бартельс, Юнузович; Крузе, Кайнц.: Фриц, Гарсия, Хайрович, Ятабаре, Гнабри.Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в