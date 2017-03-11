Левандовски, Хуммельс и Нойер — самые дорогие игроки субботы в Бундеслиге

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Бундеслиги за 11 марта, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки — Роберт Левандовски ($ 15 100), Мануэль Нойер ($ 13 700) и Матс Хуммельс ($ 13 200).
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton