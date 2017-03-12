Неймар и Рафинья могут пропустить матч «Депортиво» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны»и полузащитникмогут пропустить выездной матч 27-го тура испанской Примеры против «Депортиво» (12 марта), информирует пресс-служба «Барселоны».Оба футболиста пропустили очередную тренировку: у Рафиньи диагностирован гастроэнтерит, а Неймара беспокоит дискомфорт в правой ноге. Решение о том, смогут ли они выйти на поле, будет принято позже.Матч «Депортиво» — «Барселона» состоится в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», начало — в 18:15 мск.Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в