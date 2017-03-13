Диего Коста, Азар и Погба — самые дорогие игроки «Последних матчей туров»

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы серии «Последние матчи туров», в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки — Диего Коста ($ 12 500), Эден Азар ($ 11 000) и Поль Погба ($ 10 700).
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton