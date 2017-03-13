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175 лет назад 2016
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Диего Коста, Азар и Погба — самые дорогие игроки «Последних матчей туров»

13 марта 2017, понедельник. 14:00. Фэнтези
На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы серии «Последние матчи туров», в которых будет разыграно 25 тыс.

Самые дорогие игроки — Диего Коста ($ 12 500), Эден Азар ($ 11 000) и Поль Погба ($ 10 700).

Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
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14:30 Гамейро может пропустить матч «Гранада» — «Атлетико»
13:00 Левандовски, Хуммельс и Нойер — самые дорогие игроки субботы в Бундеслиге
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00:00 Собери в своей команде Василевского, Овечкина, Кучерова и Радулова!
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15:00 «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»: ориентировочные стартовые составы
13:30 Кто не сыграет сегодня в Лиге Европы из-за дисквалификаций: от Бейи до Калешина
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11:00 «Барселона» — «ПСЖ»: ориентировочные стартовые составы
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