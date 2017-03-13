Форвард «Милана» Сусо из-за травмы пропустит две недели

Нападающий «Милана»пропустит две недели из-за травмы. Испанский футболист получил повреждение в игре 27-го тура Серии А с «Кьево» (3:1) и остался в запасе в матче 28-го тура с «Ювентусом» (1:2).Сусо прошёл медосмотр, который выявил у него мышечную травму бедра. «Милан» на своём официальном сайте не сообщил о точных сроках восстановления футболиста, но Sky Sport Italia пишет, что он пропустит примерно две недели.В текущем сезоне Сусо забил 6 голов и отдал 7 голевых передач в 27 матчах чемпионата Италии.Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в