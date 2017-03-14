«Лестер» — «Севилья»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» — «Севилья». Встреча состоится 14 марта, начало — в 22:45 мск.
«Лестер»: Шмейхель; Симпсон, Морган, Хут, Фукс; Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон; Окадзаки, Варди.
Не сыграет: Менди (колено).
«Севилья»: Рико; Рами, Пареха, Меркадо; Мариано, Н'Зонзи, Насри, Эскудеро; Васкес, Йоветич, Витоло.
Не сыграет: Тремулинас (колено).
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