Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре «Атлетико» — «Байер»

Нападающий «Атлетико»готов помочь своей команде в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (15 марта) после полученной травмы головы в концовке матча с «Депортиво» в 25-м туре чемпионата Испании, сообщает сайт мадридцев.32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках.Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре с «Байером». В первом матче «матрасники» на выезде победили со счетом 4:2.