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«Атлетико» — «Байер»: ориентировочные стартовые составы

15 марта 2017, среда. 11:00. Фэнтези
Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер». Встреча состоится 15 марта, начало — в 22:45 мск.

«Атлетико»: Облак; Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандес; Карраско, Сауль Ньигес, Коке, Гайтан; Гризманн, Корреа.

Под вопросом: Гамейро (мышцы пресса), Торрес (голова), Савич (нос).

Не сыграют: Габи (дисквалификация), Филипе Луис (дисквалификация), Тьягу (колено), Фернандес (колено).

«Байер»: Лено; Да Коста, Едвай, Драгович, Венделл; Баумгартлингер, Кампль; Беллараби, Фолланд, Брандт; Эрнандес.

Не сыграют: Бендер (голеностоп, бедро), Чалханоглу (дисквалификация), Хавертц (сдаёт экзамены), Хенрихс (дисквалификация), Кисслинг (бедро), Та (бедро), Топрак (голеностоп).

Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в турнирах по дейли фэнтези
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Байер фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
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