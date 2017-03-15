«Атлетико» — «Байер»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер». Встреча состоится 15 марта, начало — в 22:45 мск.: Облак; Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандес; Карраско, Сауль Ньигес, Коке, Гайтан; Гризманн, Корреа.Под вопросом: Гамейро (мышцы пресса), Торрес (голова), Савич (нос).Не сыграют: Габи (дисквалификация), Филипе Луис (дисквалификация), Тьягу (колено), Фернандес (колено).Лено; Да Коста, Едвай, Драгович, Венделл; Баумгартлингер, Кампль; Беллараби, Фолланд, Брандт; Эрнандес.Не сыграют: Бендер (голеностоп, бедро), Чалханоглу (дисквалификация), Хавертц (сдаёт экзамены), Хенрихс (дисквалификация), Кисслинг (бедро), Та (бедро), Топрак (голеностоп).Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в