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Нойер не поможет сборной Германии в матчах с командами Англии и Азербайджана

21 марта 2017, вторник. 14:00. Фэнтези
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не примет участия в двух ближайших международных матчах национальной команды из-за травмы. Deutsche Welle сообщает, что у 30-летнего вратаря возникли проблемы с икроножной мышцей. Сколько времени Нойеру потребуется на восстановление, неизвестно. Нойера в национальной команде заменит голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп.

Сборная Германии 22 марта в Дортмунде проведёт товарищеский матч с командой Англии, а 26 марта в Баку сыграет против сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. В распоряжении главного тренера Йоахима Лёва есть ещё два вратаря: Бернд Лено и Марк-Андре тер Штеген.

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Источник: Deutsche Welle Сообщить об ошибке
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