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Участие Глушакова в матче с Кот-д'Ивуаром маловероятно

24 марта 2017, пятница. 13:15. Фэнтези
Полузащитник и вице-капитан сборной России Денис Глушаков, скорее всего, пропустит товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром, который состоится 24 марта в Краснодаре. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

«Глушаков только в разминках занимался в общей группе. Главное, чтобы залечился. Последнее МРТ показывает, что сейчас состояние Глушакова лучше по сравнению с прошлым МРТ. Ничего форсировать не будем. Переговорим ещё с футболистом и врачами, но велика вероятность, что он не сыграет», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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