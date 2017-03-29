Капитан «Халл Сити» Доусон вернулся в строй спустя семь недель

Капитан «Халл Сити» Майкл Доусон вернулся в строй спустя семь недель. Доусон, не игравший из-за травмы голени, готов помочь своей команде в домашнем матче 30-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (1 апреля), информирует пресс-служба «тигров».
33-летний футболист в ближайшие дни вернётся к полноценным тренировкам с командой и должен попасть в заявку на игру с «молотобойцами».
Из-за травм Доусон провёл в нынешнем сезоне лишь 15 матчей. В них защитник забил три мяча и получил три жёлтые карточки.
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