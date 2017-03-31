В ближайшем матче у «Баварии» может сыграть третий вратарь

Второй голкипер «Баварии» Свен Ульрайх получил повреждение на тренировке мюнхенской команды 30 марта, сообщает Abendzeitung.
Ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы будет вынужден пропустить два ближайших матча немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом».
Источник отмечает, что повреждение не должно помешать Ульрайху сыграть. Но если он не сможет выйти на поле, ворота «Баварии» будет защищать третий вратарь Том Штарке.
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