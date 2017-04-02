Хамес, К. Навас, Рамос и Марсело не помогут «Реалу» в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение не использовать нескольких игроков основного состава команды в матче 29-го тура Примеры с «Алавесом».
В заявку на игру не попали вратарь Кейлор Навас, защитник Марсело и полузащитник Хамес Родригес. Этим игрокам предоставлен отдых в связи с их поздним возвращением в расположение «Реала» из-за участия в матчах квалификации ЧМ-2018, сообщает AS.
Игру с «Алавесом» также пропустит капитан Серхио Рамос, которого Зидан решил поберечь.
Матч «Реал» — «Алавес» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сегодня, 2 апреля. Начало — в 17:15 мск.
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