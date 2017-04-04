Мюллер и Алькантара не помогут «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Томас Мюллер из-за небольшой травмы пропустит матч 27-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4 апреля). Также итальянский специалист предоставит отдых полузащитнику Тьяго Алькантаре.
«Мюллеру необходимо пару дней отдыха. Посмотрим, сможет ли он играть против Дортмунда. Но мы уверены, что он будет готов к матчу с „Реалом“. Что касается Алькантары, то в последнее время он провёл много матчей, поэтому я решил предоставить ему отдых», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
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