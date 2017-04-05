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Уинкс получил травму лодыжки и не поможет «Тоттенхэму» до конца сезона

5 апреля 2017, среда. 13:00. Фэнтези
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс получил травму в выездном матче АПЛ с «Бернли» (2:0) и был заменён на исходе первого тайма. 21-летний футболист повредил лодыжку, информирует пресс-служба «шпор».

Уинкс с большой долей вероятности не поможет «Тоттенхэму» до конца сезона. На счету полузащитника 33 матча в этом сезоне во всех турнирах, хотя за два предыдущих года он провёл лишь три игры.

«Уинкс — очень хороший и перспективный игрок, динамичный и агрессивный. Ему нужно время, чтобы обрести стабильность, но он может стать одним из лучших полузащитников Англии», — отметил наставник «шпор» Маурисио Почеттино.

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Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм Хотспур" Сообщить об ошибке
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