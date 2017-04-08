Мозес восстановился от травмы и готов помочь «Челси» в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что полузащитник Виктор Мозес готов принять участие в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».
Мозес пропустил из-за травмы два предыдущих матча синих, когда «Челси» встречался с «Кристал Пэлас» (1:2) и «Манчестер Сити» (2:1), а также не играл за сборную Нигерии.
«Мозес тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
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