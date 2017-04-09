ЦСКА отправился на матч с «Краснодаром» без Дзагоева, Миланова и А. Березуцкого

Сегодня, 9 апреля, ЦСКА в Краснодаре проведёт матч 22-го тура РФПЛ против местного одноимённого клуба.
Как сообщает пресс-служба «армейцев», в заявку ЦСКА на игру из-за травм не вошли защитник Алексей Березуцкий и полузащитники Георги Миланов и Алан Дзагоев.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
Защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;
Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Рекомендуем учесть эту информацию на турнирах по дейли фэнтези.