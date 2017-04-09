Морган не поможет «Лестеру» в матчах с «Эвертоном» и «Атлетико»

Защитник и капитан «Лестер Сити» Уэс Морган продолжает восстанавливаться после травмы спины, в связи с чем пропустит ближайшие матчи команды. 33-летний футболист уже приступил к лёгким тренировкам, но играть пока не готов, сообщает Sky Sports.
Морган не поможет «Лестеру» в матче 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (9 апреля) и в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (12 апреля).
В нынешнем сезоне Морган провёл в АПЛ 27 матчей и забил 1 гол. Также на его счету 8 матчей и 1 гол в Лиге чемпионов.
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