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Участие Левандовского в матче с «Реалом» не находится под угрозой

10 апреля 2017, понедельник. 15:30. Фэнтези
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который оформил дубль в домашнем матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:1), был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за повреждения.

На 72-й минуте голкипер Роман Бюрки нарушил на польском форварде правила, что привело к неприятному падению игрока. Реализовав пенальти, Левандовски покинул поле.

«У Леви ушиб. Медицинский отдел подтвердил, что он сможет без проблем играть в среду», — сказал Анчелотти.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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