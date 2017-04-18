«Реал» — «Бавария»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».
«Реал»: Навас; Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело; Кроос, Касемиро, Модрич; Иско, Бензема, Роналду.
Не сыграют: Пепе (перелом ребра), Варан (задняя мышца бедра), Бейл (икроножная мышца).
«Бавария»: Нойер; Лам, Алонсо, Алаба, Бернат; Видаль, Тьяго Алькантара; Роббен, Рибери; Левандовски, Мюллер.
Не сыграет: Хави Мартинес (дисквалификация).
Под вопросом: Боатенг (приводящая мышца), Хуммельс (голеностоп).
Рекомендуем учесть эту информацию на турнирах по дейли фэнтези