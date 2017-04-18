Участие Маскерано в ответном матче «Барселона» — «Ювентус» маловероятно

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, скорее всего, не сыграет в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 19 апреля. Об этом сообщает Football Italia.

Аргентинец из-за повреждения, полученного в первой игре 1/4 финала ЛЧ со «старой синьорой» (0:3), был вынужден пропустить матч 32-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:2). Накануне Хавьер Маскерано также не тренировался.

В то же время лазарет покинул полузащитник Арда Туран, который не играл в чемпионате, но должен быть готов к матчу с «Ювентусом».

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