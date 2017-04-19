Месси, Суарес и Неймар — самые дорогие игроки в Лиге чемпионов 19 апреля

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги чемпионов за 19 апреля, в которых будет разыграно не менее 40 тыс.

Самые дорогие игроки — Месси ($ 13 900), Суарес ($ 13 400) и Неймар ($ 11 900).

Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton